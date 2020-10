Stiri pe aceeasi tema

- In primele 9 luni ale acestui an, polițiștii au emis aproape 6.500 de ordine de protecție provizorii, in crestere cu 10% fata de aceeasi perioada a anului trecut, informeaza Inspectoratul General al Politiei Romane, conform Hotnews.In perioada ianuarie – septembrie 2020, la nivel național, au fost emise…

- Apel catre populatie al IGPR de respectare a masurilor de siguranta Autoritațile fac din nou apel catre populație sa respecte masurile de siguranța sanitara. Polițiștii au anuntat ca vor face controale în civil, pentru ca au constatat ca oamenii respecta regulile doar la…

- Politistii au emis in primele sapte luni ale anului 4.856 de ordine de protectie provizorii, conform Legii pentru prevenirea si combaterea violentei domestice, vizand 5.040 de persoane, autori ai unor fapte violente, majoritatea barbati.

- In utlimele 24 de ore, pe raza județului Maramureș, au fost semnalate cinci cazuri de violența domestica și doua nerespectari ale ordinului de protecție provizoriu. Victimele agresiunilor sunt 6 femei, domiciliate in Baia Mare, Sighetu Marmației, Sacel, Bicaz și Vișeu de Sus, cu varsta cuprinsa intre…

- In perioada 31 iulie – 02 august a.c., polițiștii maramureșeni au intervenit la trei cazuri de violența in familie. In toate cazurile au fost emise ordine de protecție provizorii, iar intr-un caz agresorul a fost și reținut pentru 24 de ore. Unul dintre cazurile de violența domestica a fost semnalat…