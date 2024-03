Stiri pe aceeasi tema

- Suntem tot mai RAI și AGRESIVI. Faptele de violența domestica, creștere cu 6,3% fața de perioada similara din 2023 Suntem tot mai rai și agresivi intre noi, cu soțiile, copiii și rudele, iar conform unui comunicat de presa emis duminica de catre Inspectoratul General al Poliției Romane (IGPR), numarul…

- Violența domestica in Romania, in creștere in 2023 Violența domestica in Romania, in creștere in 2023 In cursul anului trecut, polițiștii au intervenit intr-un numar alarmant de 108.831 de cazuri de violența domestica, potrivit datelor furnizate de Inspectoratul General al Poliției Romane (IGPR). Aceste…

- Poliția Romana a anunțat ca in primele 11 luni ale acestui an, politistii au emis 12.033 de ordine de protectie provizorii, 4.962 dintre acestea fiind transformate in ordine de protectie de instantele de judecata. In aceeasi perioada, politistii au intervenit la 97.840 de cazuri de violenta domestica,…

