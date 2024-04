Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din comuna Ulmi, in varsta de 43 de ani, a fost arestat preventiv de polițiști dupa ce a incalcat un ordin de proiecție și s-a apropiat de fosta concubina. Inițial, barbatul a fost reținut pentru 24 ore, iar apoi arestat pentru 30 de zile. „La data de 6 aprilie a.c., in urma cercetarilor efectuate…

- Barbat din Mogoș, REȚINUT de polițiști. A incalcat ordinul de protecție și s-a apropiat de soția sa Barbat din Mogoș, reținut de polițiști. A incalcat ordinul de protecție și s-a apropiat de soția sa Un barbat din Mogoș a fost de reținut de polițiști dupa ce a incalcat ordinul de protecție și s-a apropiat…

- Duminica, 17 martie 2024, in jurul orei 14.30, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Mihalț au fost sesizați de catre o femeie de 27 de ani, din localitatea Mihalț, cu privire la faptul ca a fost agresata de fostul soț. Din primele cercetari, a rezultat ca, in timp ce se afla in incinta unui magazin…

- Sambata, 16 martie 2024, polițiștii Postului de Poliție Mogoș au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 45 de ani, din comuna Mogoș, care este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunii de incalcarea masurilor dispuse prin ordinul de protecție și amenințare. In sarcina acestuia…

- La data de 27 februarie, polițiștii Secției 4 Leordina au fost solicitați prin apel unic de urgența 112, sa se deplaseze in comuna Petrova, unde s-a sesizat faptul ca, un barbat a incalcat condițiile impuse de ordinul de protecție provizoriu, emis de polițiști la data de 24 februarie 2024. Reamintim…

- Marți, 27 februarie 2024, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 44 de ani, din Alba Iulia, care este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și incalcarea masurilor…

- La data de 5 februarie 2024, polițiștii Secției 3 poliție Rurala Aiud au fost sesizați de catre o femeie din comuna Stremț, cu privire la faptul ca a fost agresata de soț. Din primele cercetari efectuate de polițiști, a rezultat ca in seara zilei de 2 februarie 2024, pe fondul unor neințelegeri, barbatul,…

- La data de 28 ianuarie 2024, Poliția Municipiului Aiud a fost sesizata de catre o femeie de 25 de ani, din Aiud, cu privire la faptul ca fostul sau concubin a agresat-o. Din primele cercetari, a rezultat ca, pe fondul consumului de alcool și al unor discuții contradictorii, barbatul, in varsta de 28…