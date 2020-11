Stiri pe aceeasi tema

- La Spitalul Județean de Urgența Ilfov vor fi suplimentate paturile pentru bolnavii de COVID-19 cu simptome medii. Numarul paturilor pentru bolnavii cu forme medii de Covid-19 va fi suplimentat cu 30 la...

- Numarul paturilor pentru bolnavii cu forme medii de Covid-19 va fi suplimentat cu 30 la Spitalul Județean de Urgența Ilfov, potrivit Mediafax. Potrivit reprezentanților Consiliului Județean Ilfov, situația din județ se imbunatațește, iar rata de infectare a scazut in ultimele zile. Cu toate…

- Medicii de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Sibiu, unde exista sectie ATI pentru pacientii COVID-19, fac zilnic eforturi tot mai mari pentru a-i salva pe acesti bolnavi care au nevoie sa fie intubati si deja din luna septembrie ii intubeaza in Unitatea de Primiri Urgente, insa si asa…

- Autoritațile din Prahova au anunțat, marți, 132 de noi pacienți din județ testați pozitiv, pentru coronavirus și, in premiera, peste 8.000 de cazuri confirmate in total, de la inceputul pandemei.

- O structura modulara de tip spital a fost deschisa la Sibiu, aici urmand sa fie internați pacienții diagnosticați cu COVID-19. Unitatea are cabinete, sala de tratament și 25 de paturi in opt saloane cu grup sanitar propriu și a costat peste 6 milioane de lei. Spitalul Clinic Județean de Urgența Sibiu…

- O structura modulara de tip spital a fost deschisa la Sibiu, aici urmand sa fie internați pacienții diagnosticați cu COVID-19. Unitatea are cabinete, sala de tratament și 25 de paturi in opt saloane cu grup sanitar propriu și a costat peste 6 milioane de lei, potrivit Agerpres.Spitalul Clinic…

- Spitalul de Urgenta Subteran Fortificat Sammy Ofer este cel mai mare centru de tratament pentru pacientii cu coronavirus din tara. Locația are in dotare de 700 de paturi si 140 de ventilatoare și a fost construita la 16,5 metri sub pamant, a anuntat Spitalul Rambam, din Haifa. Pana acum in Israel au…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Prahova anunta ca "a identificat un nou spital pentru cresterea capacitatii de internare a pacientilor COVID-19” si ca in judet va creste si capacitatea de testare a celor suspecti de a fi infectati cu virusului SARS-CoV-2. Demersurile in aceasta privinta sunt facute…