- Primaria comunei Cenade a lansat recent, in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru lucrari in cadrul proiectului „Reabilitare moderata a cladirilor publice din comuna Cenade – Gradinița Cenade”. Valoarea totala estimata a investiției este de 485.705,28 de lei. Obiectivul general…

- Reabilitarea dispensarului medical din comuna Saliștea: Licitația de aproape UN MILION de lei, lansata in SEAP Reabilitarea dispensarului medical din comuna Saliștea: Licitația de aproape UN MILION de lei, lansata in SEAP Primaria comunei Saliștea a lansat recent, in Sistemul Electronic de Achiziții…

- Primaria Municipiului Alba Iulia a lansat recent, in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru lucrari in cadrul proiectului „Renovare energetica moderata a cladirilor publice – Colegiul Național Horea Cloșca și Crișa din Municipiul Alba Iulia”. Valoarea totala estimata a contractului…

- Mobilier pentru 12 clase din cinci unitați de invațamant din comuna Meteș: Licitația de aproape 200.000 de lei, lansata in SEAP Mobilier pentru 12 clase din cinci unitați de invațamant din comuna Meteș: Licitația de aproape 200.000 de lei, lansata in SEAP Primaria comunei Meteș a lansat recent in Sistemul…

- Contractul pentru Lotul 2 din Autostrada Sibiu – Fagaraș poate fi semnat cu Makyol pentru ca nu au fost depuse contestații. Astfel, constructorul din Turcia va lucra pe toate cele 4 loturi. CNAIR poate semna cu Makyol și contractul pentru lotul 2 al Autostrazii Sibiu – Fagaraș, la expirarea termenului…

- Primaria orașului Zlatna a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru execuția lucrarilor in cadrul proiectului „Lucrari de interventie in vederea cresterii eficientei energetice a cladirii aministrative – servicii sociale in oras Zlatna, judet Alba”. Valoarea totala…

- Autobuze electrice și stații de incarcare pentru transportul din Sebeș și Daia Romana: Investiție de peste 19 milioane de lei Autobuze electrice și stații de incarcare pentru transportul din Sebeș și Daia Romana: Investiție de peste 19 milioane de lei Primaria Municipiului Sebeș a lansat recent in Sistemul…

- Primaria comunei Ciuruleasa a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru execuția lucrarilor in cadrul proiectului „Reabilitare termica și energetica Școala Gimnaziala Ciuruleasa, localitatea Ciuruleasa, județul Alba”. Valoarea totala estimata a contractului este de…