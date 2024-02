Un bărbat a distrus aparate medicale și sute de medicamente la Spitalul Județean Vaslui Un barbat, adus cu ambuanța la Spitalul Județean de Urgența Vaslui, a distrus ”doua electrocardiografe, un monitor de calculator, o imprimanta multifuncționala și sute de fiole de medicamente”, a anunțat managerul spitalului. ”Nu este prima data cand suntem confruntați cu comportamente violente din partea pacienților. Cu toate acestea, incidentul despre care vorbim este cel mai grav pe care l-am intalnit in ultimii ani. Ne-am angajat sa luam masuri suplimentare pentru a proteja siguranța personalului nostru și a pacienților. Au fost provocate daune semnificative in Unitatea de Primiri Urgențe.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

