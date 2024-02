Stiri pe aceeasi tema

- Atacanta zambiana Racheal Kundananji a devenit cea mai scumpa jucatoare din istoria fotbalului feminin, dupa ce formația americana Bay FC le-a platit celor de la Real Madrid 735.000 de euro pentru a o transfera. Bay FC, o noua franciza din liga americana cu sediul in San Jose, nu a dat detalii despre…

- Se anunța un nou cutremur la Dinamo! Dupa ce Ovidiu Burca și Gabi Glavan au plecat la finalul lui 2023, Andrei Nicolescu urmeaza sa nu se mai ocupe de partea sportiva a clubului. El e administrator special, funcție care, in insolvența, e echivalenta celei de președinte. ...

- Demiteri la FC Argeș! In urma analizei realizate de conducerea clubului FC Argeș, s-au operat o serie de modificari in conducerea clubului. S-a ajuns la un acord privind rezilierea pe cale amiabila a relatiilor contractuale cu managerul sportiv Razvan Tunaru. “Totodata, clubul nostru a incetat, de comun…

- Mesut Ozil (35 de ani), fost jucator la Real Madrid și Arsenal, retras anul trecut, considera ca Antonio Rudiger (30) este cel mai bun fundaș al lumii in prezent. Antonio Rudiger a ajuns la Real Madrid in vara lui 2022, liber de contract dupa 5 ani petrecuți in capitala Angliei, la Chelsea. In primul…

- Potrivit jurnaliștilor Gazetei Sporturilor, elevii lui Andrea Mandorlini au petrecut trecerea in noul an cu restanțe salariale de 2-3 luni de zile. Informația a fost infirmata de catre reprezentanții formației din Gruia.

- ​Transfermarkt a alcatuit cea mai scumpa echipa de fotbal a lumii, ea fiind realizata conform cotelor de piața ale momentului. Din acest „11” de vis nu lipsesc vedete precum Haaland, Mbappe sau Bellingham.

- Marius Șumudica (52 de ani), antrenorul lui Gaziantep, vrea 6-7 achiziții in mercato de iarna, in timp ce președintele Cevdet Akinal i-a transmis ca nu va primi decat doua-trei intariri in 2024. Tehnicianul roman anunța ca iși dorește sa incheie turul din Super Lig cu peste 20 de puncte! Obiectiv deloc…

- Italianul Carlo Ancelotti, antrenorul lui Real Madrid, a afirmat ca englezul Jude Bellingham este "un dar pentru fotbal" si "intreaga lume a fotbalului este incantata sa vada un jucator cu acest potential", relateaza EFE dupa ce echipa din capitala Spaniei a invins-o cu 4-2 pe Napoli in Liga Campionilor."Adevarul…