„Nu sunt un idiot”: Sean Penn intenționează să se înroleze în armata Ucrainei (VIDEO) Actorul Sean Penn planifica sa revina in Ucraina ca sa o ajute sa lupte impotriva Rusiei. Celebrul actor intenționeaza sa se inroleze in armata ucraineana. Actorul american Sean Penn a susținut in repetate randuri Ucraina in razboiul pe care Rusia l-a declanșat pe 24 februarie. Momentan, vedeta ii ajuta pe migranții ucraineni, dar intenționeaza sa vina in Ucraina pentru a apara țara de invadatorii ruși alaturi de alți militari. „Intenționez sa ma intorc in Ucraina. Dar nu sunt un idiot, nu sunt sigur daca pot oferi ceva. Nu pierd timpul trimițand mesaje președintelui sau personalului sau in timp… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

