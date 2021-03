Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a anunțat, marți, ca unii dintre pacienții cu Covid-19 nu mai pot fi primiți in spital, din cauza ca nu mai sunt locuri, și sunt consultați in ambulanța. Voiculescu precizat ca acest lucru se intampla deja de 10 zile. Ministrul Sanatații a indemnat din nou la respectarea masurilor de protecție, subliniind […] The post Nu mai sunt locuri in spitale. Pacienți cu Covid-19, consultați in ambulanța! appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .