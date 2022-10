Nu e pasăre ca porcul! Câte produse se fac din porc Porcul… Unii il cresc in gospodarii, altii cauta sa cumpere carne din ceafa si din pulpa lui de la supermarket. Unii afirma ca e grea carnea lui, a porcului, ca face rau organismului, ca e mai buna cea de peste, pui, curcan sau strut, alții ca, din contra, carnea de porc e cea mai buna, inclusiv untura de la porc. De-o fi una, de-o fi alta, cert este ca, la noi, porcul este la mare cautare. Și nu doar de Craciun cand lumea vrea sa aiba produse tradiționale pe masa. Pentru ca, vorba poporului: nu e pasare ca porcul… Ghița folositorul „Nu e pasare ca porcul“ – zice mucalit omul de rand. Si poate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In conditiile in care numarul locurilor de munca vacante in Marea Britanie se apropie de maximumul istoric, o serie de retaileri, inclusiv liderul Tesco Plc, au inceput sa ofere beneficii mai mari angajatilor, incercand sa ii convinga cu alimente si produse esentiale gratuite intr-o perioada in care…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii s-a ascuns in spatele unui tufis, in 1978, in gradinile palatului regal pentru a evita o conversatie cu fostul dictator roman Nicolae Ceausescu, aflat in vizita de stat in Marea Britanie, relateaza Daily Mail. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Mobilierul din lemn, parchetul, componente din aluminiu destinate industriei aeronautice si cheresteaua sunt printre principalele bunuri exportate din judet pe semestrul I al acestui an, arata, miercuri, un raport al Biroul Vamal de Interior Maramures, potrivit Agerpres.Conform aceleiasi surse, principalele…

- Intrusul inarmat cu o arbaleta, Jaswant Singh Chail, in varsta de 20 de ani, care a intrat in ziua de Craciun in Castelul Windsor, la vest de Londra, unde se afla regina Elizabeth a II-a, a fost inculpat cu privire la faptul ca a amenintat-o pe regina, anunta politia britanica, relateaza AFP.

- Waitrose, unul dintre cele mai mari lanturi de supermarketuri din Marea Britanie, a anuntat luni ca va elimina datele de consum recomandat pentru aproape 500 de produse alimentare proaspete, in ideea de a lupta impotriva risipei alimentare, transmite AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Un șofer roman a fost gasit vinovat de uciderea cu salbaticie a unei tinere de 20 de ani, in Marea Britanie, și risca sa primeasca o condamnare cu inchisoare pe viața, scrie The Guardian, care ofera detalii teribile despre crima comisa de Neculai Paizan.Romanul in varsta de 64 de ani a lovit-o in cap…

- Neculai Paizan, un roman in varsta de 64 de ani, sofer de TIR stabilit in Marea Britanie, a fost gasit vinovat uciderea unei tinere de 20 de ani, pe nume Agnes Akom, cu peste 20 de lovituri in cap. La scurt timp dupa savarsirea crimei, romanul a fost surprins cum cara trupul femeii intr-un tomberon…

- Știința duce industria agro-alimentara la un nou nivel. Biologia celulara ne va permite, in viitorul mai mult sau mai puțin apropiat, sa consumam carne, oua și alte proteine, produse in laborator. Specialiștii prezenți la conferința INOVALIMENT, organizata de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu…