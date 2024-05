Stiri pe aceeasi tema

- CSA Steaua are antrenor. Daniel Oprița (42 de ani) a semnat prelungirea contractului și va ramane in Ghencea cel puțin inca un sezon. Varianta „Dragoș Militaru” a picat, iar steliștii vor continua cu antrenorul care a reușit sa-i promoveze in Superliga in sezonul trecut din punct de vedere sportiv,…

- Cristi Pustai (56 de ani) nu va continua pe banca celor de la Ceahlaul Piatra Neamț, cu care s-a clasat pe locul 2 in grupa A din play-out-ul acestui sezon de Liga 2. Ceahlaul Piatra Neamț a ratat in extremis prezența in play-off, clasandu-se pe locul 7 la finele sezonului regulat, cu 31 de puncte,…

- Selecționerul Edward Iordanescu a stabilit lista preliminara a stranierilor in vederea celor doua partide amicale ramase de disputat inaintea participarii la Campionatul European din 2024. Romania va infrunta Bulgaria marți, pe 4 iunie, de la ora 21:30, pe stadionul Steaua. Ulterior, pe 7 iunie, de…

- Play-off, etapa 10: Sambata, 11 mai: CS Mioveni – Corvinul Hunedoara 3-1, Csikszereda Miercurea Ciuc – Gloria Buzau 0-1, Unirea Slobozia – CSC Selimbar 0-0.Clasament: 1. Slobozia 60 puncte (9-6), 2. Corvinul 52 (14-11), 3. Buzau 51 (12-7), 4. Selimbar 51 (8-12), 5. Mioveni 43 (10-11), 6. Csikszereda…

- Unirea Dej se numara printre cele mai vechi cluburi de fotbal din Romania, fiind inființat in 1921. Valoarea echipei antrenate de Dragoș Militaru se ridica la 2.18 milioane Euro, cota de piața a jucatorilor care fac parte din lotul echipei din Dej fiind cuprins intre 10.000 Euro (Marcus Georgiu) și…

- CSC Dumbravița – Metaloglobus București, Unirea Dej – Campionii FC Argeș, CSM Reșița – Ceahlaul Piatra Neamț (toate 3 din Grupa A), Steaua – CSM Slatina și Viitorul Pandurii Targu Jiu – CS Tunari (ambele Grupa B) se joaca astazi, de la ora 11:00. Duelurile din play-out-ul Ligii 2 vor fi redate liveTEXT…

- O stire care s a dovedit a fi falsa a aparut astazi, 4 aprilie 2024, in unele publicatii din Romania, care au scris ca legendarul antrenor Emeric Ienei ar fi murit, la varsta de 87 de ani La scurt timp, apropiati ai fostului antrenor si ai familiei acestuia au infirmat stirea, care a fost un adevarat…

