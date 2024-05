Deși a avut un final de sezon excelent, avand patru victorii și doua rezultate de egalitate in cele șase etape din play-out, Unirea Dej a retrogradat in liga a treia. Unirea avea nevoie de victorie in ultima etapa, pe care a reușit-o (1-0 cu CSM Alexandria) și ca CSC Dumbravița sa piarda acasa cu Ceahlaul. Din pacate pentru dejeni, timișorenii au incheiat la egalitate, scor 1-1 și s-au salvat de la retrogradare. Dejul și Dumbravița au același numar de puncte (27), insa timișorenii au avantajul locului mai bun ocupat la finalul sezonului regular. Dupa trei sezoane in liga a doua, incununate cu…