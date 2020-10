Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au anuntat marti un "acord de principiu" cu Moscova pentru a prelungi tratatul de dezarmare nucleara New START, dar Rusia a raspuns imediat apreciind ca "inacceptabile" conditiile Washingtonului, noteaza AFP.Citește și: SONDAJ CURS - Intenția de vot pentru partide la alegerile…

- Vladimir Putin, presedintele Rusiei, a declarat vineri ca vrea sa incheie un acord cu Statele Unite, care sa garanteze evitarea atacurilor cibernetice, inclusiv a ingerintelor electorale, informeaza Reuters, potrivit Mediafax.

- Acord SUA-Rusia privind importurile americane de uraniu rusesc Departamentul pentru Comert al SUA a incheiat luni un acord preliminar cu Rosatom, compania de stat pentru energie nucleara din Rusia, pentru reducerea importurilor americane de uraniu rusesc, in urmatorii 20 de ani. Decizia de reducere…

- Statele Unite ale Americii (SUA) au dat asigurari vineri ca vor anunta in cateva zile noi sanctiuni impotriva unor entitati si oficiali din Belarus, in coordonare cu Uniunea Europeana (UE), informeaza AFP si Reuters. "Ar trebui ca in urmatoarele cateva zile sa putem elabora lista aditionala…

- Secretarul de stat Mike Pompeo a declarat joi ca Statele Unite sustin o ancheta internationala independenta asupra neregulilor electorale din scrutinul prezidential din Belarus si a avertizat implicit Rusia sa nu se amestece in aceasta criza, transmite Reuters, preluata de Agerpres .

- Gazele rusești baga zazanie intre Europa și America. Die Welt: UE vede sancțiunile SUA legate de gazoductul Nord Stream 2 ca o incalcare a dreptului international Majoritatea statelor membre UE considera sanctiunile SUA legate de construirea gazoductului Nord Stream 2 ca o incalcare a dreptului international,…

- Statele Unite vor face presiuni asupra Rusiei si a Chinei pentru ca acestea sa se angajeze sa respecte norme referitoare la un mod responsabil de operare in spatiu si isi vor exprima ingrijorarea in legatura cu eforturile Moscovei si ale Beijingului de "inarmare furioasa a spatiului", a declarat…

- Statele Unite au acuzat joi Rusia ca a testat o arma ce ar putea fi folosita pentru a distruge sateliti în spatiu, exprimându-si îngrijorarea fata de o amenintare "reala, serioasa si în crestere", transmite AFP, citata de Agerpres. Comandamentul spatial american scrie,…