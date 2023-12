Noul an aduce vreme mai caldă decât în mod obișinuit. Anunțul meteorologilor Meteorologii anunta temperaturi peste cele obisnuite pentru cea mai mare parte a lunii ianuarie in intreaga tara. Singura saptamana care va face excepție este saptamana 8-15 ianuarie, cand temperaturile medii se vor situa in jurul celor normale pentru aceasta perioada. Saptamana 01.01.2024 – 08.01.2024 – Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru […] The post Noul an aduce vreme mai calda decat in mod obișinuit. Anunțul meteorologilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

