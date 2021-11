Stiri pe aceeasi tema

- Romania's National Emergency Management Committee (CNSU) approved on Friday an update to the list of countries/ territories at a high COVID-19 epidemiological risk, moving Monaco to the red zone. Also getting into the yellow zone: - from the red zone, following a decrease in the 14-day…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat in sedinta de astazi, 26 noiembrie 2021, Hotararea numarul 106 privind actualizarea listei tarilor teritoriilor de risc epidemiologic ridicat.Principalele modificari sunt: in zona rosie a intrat Monaco; in zona galbena au intrat: bull;din zona…

- LISTA actualizata a țarilor cu risc epidemiologic. Romania iese din zona roșie. Italia, in zona galbena. Hotararea CNSU Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat vineri, Hotararea nr. 106 care prevede actualizarea listei țarilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat. Vezi Anexa HCNSU…

- Principalele modificari sunt: - in zona roșie a intrat Monaco;- in zona galbena au intrat: • din zona roșie, in urma scaderii incidenței: Romania și Guam;• din zona verde, in urma creșterii incidenței: Italia, Aruba, Malta și Insulele Virgine ale Statelor Unite;- in zona verde au intrat: Botswana, Brunei…

- Romania trece din zona roșie in cea galbena, iar Italia, aflata deocamdata pe lista verde, va intra in zona galbena. Acestea sunt principalele modificari care vor intra in vigoare pe 28 noiembrie, de la miezul nopții, a informat Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU).CNSU aprobat in ședința…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat in ședința de astazi, 26 noiembrie 2021, Hotararea numarul 106 privind actualizarea listei țarilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat. AICI LISTA TUTUROR STATELOR AFLATE IN ZONA ROȘIE Principalele modificari sunt:…

- Cipru, Iordania, San Marino, Groenlanda și Trinidad și Tobago au trecut in zona rosie, din cauza incidentei ridicate de COVID, potrivit listei actualizate joi seara de Comitetul Național pentru situații de Urgența (CNSU). Azerbaidjan, Brunei Darussalam, Franța, Portugalia, Monaco, Chile, Liban și Guyana…

- S-a decis chiar acum! Noi restricții in Romania. Vezi ce se intampla cu nunțile și botezurile. Iata care sunt principalele modificari! ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo…