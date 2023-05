Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anunțat luni, 22 mai, ca dupa discuțiile avute saptamana trecuta la Bruxelles cu reprezentantii Comisiei Europene, alaturi de ministrul Proiectelor Europene, Marcel Boloș, s-a agreat cresterea treptata a varstei de pensionare pentru femeile și barbații din Romania pana…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat luni, intr-o conferința de presa la sediul Guvernului, ca a agreat cu Comisia Europeana o serie de modificari la legea pensiilor, modificari cu care liderii coaliției de guvernare sunt de acord și ca legea va fi modificata in acest sens in Parlament.„Azi…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat, luni, dupa discutiile pe care le-a avut la Bruxelles cu reprezentantii Comisiei Europene, varsta de pensionare va creste treptat pentru toti romanii pana la 65 de ani. „Cresterea treptata a varstei de pensionare, in conformitate cu sistemul public de pensii,…

- „Creșterea treptata a varstei de pensionare, in conformitate cu sistemul public de pensii, pana la varsta de 65 de ani. Astfel, fiecare om care lucreaza in Romania, va trebui sa fie echivalent, sa nu fie deosebiri intre cei care lucreaza in anumite sisteme și cei care lucreaza in sistemul public de…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat joi, la Antena 3, ca exista un risc de „zero la suta” ca Romania sa nu realizeze reforma pensiilor speciale in termenii prevazuți in PNRR, dupa ce reprezentantii Bancii Mondiale apreciaza intr-un raport ca nu vor fi reduceri substantiale de cheltuieli, prin…

- Cum se pierde peste un miliard de euro. De ce se joaca Romania cu eliminarea pensiilor speciale Reforma a pensiilor „speciale” in forma ceruta de Comisia Europeana este prezentata romanilor ca o „decizie radicala” de ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș și de președintele PSD,…

- Motiunea simpla impotriva ministrului Muncii, Marius Budai, a fost respinsa de Camera Deputatilor, cu 86 de voturi pentru, 177 impotriva si 2 abtineri. Deputatul Cristian Seidler (USR) a declarat dupa vot: ”L-ati salvat pe salvatorul pensiilor speciale si prin asta, v-ati constituit, oficial, prin votul…

- Prin vocea purtatorului de cuvant al USR, Ionut Mosteanu, USR si Forta Dreptei au anuntat in plenul Camerei Deputatilor depunerea motiunii simple intitulata ‘Marius Budai – ministrul salvarii pensiilor speciale”. Cele doua partide il acuza pe ministru ca „nu a fost in stare sa scrie un proiect corect…