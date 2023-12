Noua înşelăciune în numele Poliției Române și Interpol. Ce metodă folosesc atacatorii cibernetici Infractorii cibernetici au pus la cale o noua schema de inșelatorie in numele Poliției Romane și Interpol pentru a oferi o doza mare de incredere scenariului servit victimelor potentiale. O noua inșelatorie cu citații false care se folosește de imaginea unor autoritați sau organe de aplicare a legii, precum Poliția Romana sau interpol. Atacatorii cibernetici fac apel la naivitate si prin cresterea nivelului de curiozitate si panica reușesc sa obțina usor detalii compromițatoare sau date sensibile chiar si printr-un raspuns la un e-mail. Astfel, atunci cand atacatorii mentioneaza in citații acuze… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pacaleala cu citații false, trimise folosindu-se de imaginea unor autoritați sau organe de aplicare a legii, precum Poliția Romana sau interpol este din nou in voga. Infractorii cibernetici fac uz de imaginea unor autoritați ale statului pentru a oferi o doza mare de incredere scenariului servit potențialei…

- Toata presa vuiește de fuga din țara a primarului Cherecheș condamnat definitiv la 5 ani de inchisoare. Tot 5 ani de inchisoare a primit inițial și deputatul UDMR Marko Attila pentru abuz in serviciu in dosarul retrocedarilor ilegale ANRP. Despre deputatul udemerist nu s-a facut atata valva deși a…

- Atenționare de la Poșta Romana: noi acțiuni de inșelaciune online in numele companiei. Metoda folosita de infractorii cibernetici Poșta Romana atenționeaza asupra unui nou val de acțiuni de phishing in care este folosit numele companiei. Infractorii cibernetici transmit SMS-uri prin care atenteaza la…

- „Hello, we are from the Romanian Police” … așa incepe un nou tip de inșelaciune prin telefon. Șarlatanii se folosesc de numele Poliției Romane ca sa faca bani. Romanii sunt avertizați sa fie vigilenți și sa nu cada in plasa apelurilor false care incep cu fraza „Hello, we are from the Romanian Police”.…

- Politia Romana dezvaluie o noua metoda de inselaciune telefonica Romanii sunt avertizati sa fie vigilenti si sa nu cada in plasa apelurilor false care incep cu fraza Hello, we are from the Romanian Police.Aceasta tactica inselatoare isi propune sa obtina informatii personale sau chiar bani de la victime.Iata…

- Hackerii s-au adaptat vremurilor actuale si s-au orientat catre fraude online in numele unor instituții care dețin putere in percepția oamenilor. Vorbim despre Politia Romana sau Interpol.Mai exact, infractorii trimit adrese in numele unor instituții publice, precum Interpol, Poliția Romana, in care…

- Conform celor mai recente avertismente, escroci se prezinta drept angajați ai Poliției Romane sau ai Interpol. Autoritațile avertizeaza cetațenii sa fie mai precauți in activitatea lor online și sa nu furnizeze informații personale cu ușurința, astfel incat sa evite caderea in capcana escrocilor. In…