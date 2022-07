Nou-venitele Rapidului, cucerite deja de fani! Vacanța s-a terminat pentru campioana Romaniei la handbal feminin, care in acest sezon vrea sa-și apere titlul și sa faca o figura frumoasa in Liga Campionilor Handbalistele de la Rapid s-au reunit luni pentru un sezon de foc, in care vor lupta pe mai multe fronturi. Toate gandurile jucatoarelor se indreapta catre Liga Campionilor și apararea titlului in Liga Florilor. ”Mereu am crezut ca dupa un succes sezoanele sunt foarte dificile. Faptul ca jucam in Liga Campionilor e un succes și ne putem bucura de asta. Liga Campionilor e cea mai importanta și mai puternica competiție din lume. Avem in grupa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

