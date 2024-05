Stiri pe aceeasi tema

- Vremea a facut prapad in preajma sarbatorilor pascale in multe teritorii din țara. Mai multe mașini au fost luate de ape, iar in unele zone a cazut și grindina, potrivit meteorologilor. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a anunțat prognoza pentru luna mai. Cu ce fenomene ne vom confrunta.…

- Mulți așteptau data de 1 Mai pentru a se relaxa, mai ales ca vorbim de cateva zile libere. Dar, conform datelor meteo, frigul pune stapanire pe Romania, iar minivcanța a cam fost data peste cap. Din recenta prognoza actualizata, aflam cand scapam de vremea urata, iar veștile meteo schimba planurile…

- Din pacate, incalzirea globala este la un nivel destul de accelerat, iar Romania este tot mai afectata de fenomene meteo extreme, la fel ca alte țari. Climatologul Roxana Bojariu a explicat ca romanii ar trebuie sa se obișnuiasca cu fenomenele extreme care apar in toate anotimpurile. Vremea a ajuns…

- OM DE BAZA… Handbalistul Demis Grigoraș a fost convocat de selecționerul George Buricea pentru “dubla” cu Cehia, contand pentru barajul de calificare la Campionatul Mondial de anul viitor. Manșa tur se va disputa la Baia Mare, pe 8 mai, iar returul, in Cehia, pe 12 mai. Romania nu a mai participat la…

- Vremea s-a schimbat brusc in mijlocul lunii martie, dar meteorologii au anunțat din timp ca vom avea parte de ninsori in aceasta perioada. Care sunt zonele in care a nins cel mai mult? Avertizare ANM de ninsori Administrația Naționala de Meteorologie a transmis o informare in care anunța ca va ninge…

- Vremea o ia razna in Romania. Meteorologii au emis prognoza meteo pentru urmatoarea perioada, iar veștile nu sunt deloc bune. Urmeaza o scadere semnificativa a temperaturilor și sunt așteptate chiar și precipitații. Cand se strica vremea și cand apar ninsorile. Un ciclon rar ajunge la noi in țara Accuwheater…

- Conform datelor din teren, vremea extrema a provocat avalanșe, furtuni, vanturi puternice și alunecari de teren in Italia și Franța, ca urmare a apariției unui ciclon polar. Meteorologii spun ca fenomenul va ajunge și in Romania, asta insemnand o schimbsre radicala a vremii.

- Romania se confrunta cu impactul puternic al ciclonului din Marea Mediterana, iar efectele sunt resimțite de la nord la sud. Administrația Naționala de Meteorologie a emis avertismente privind schimbarile meteorologice bruște care afecteaza intreaga țara.