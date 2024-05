Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat de jurnalistii americani daca este vina Americii pentru ce se intampla acum la Harkov, Zelenski a raspuns: „Este vina lumii. I-a dat ocazia lui Putin sa ocupe teritoriu. Dar acum lumea poate ajuta”. Zelenski este intotdeauna atent sa nu critice SUA, dar de data aceasta a fost mai direct decat de…

- Un atac rusesc cu rachete a ucis trei persoane și a ranit alte trei la Odesa, miercuri dimineața, a anunțat guvernatorul regional Oleg Kiper. Doi oameni au murit și in regiunea Harkov, atacata de asemenea de ruși, relateaza Reuters.

- Un atac rus cu rachete a provocat luni moartea a cel putin patru persoane si ranirea altor 28, in orasul portuar Odesa, in sud-vestul Ucrainei, a anuntat guvernul regional, revizuind in crestere un prim bilant, informeaza AFP, preluata de Agerpres."Trei femei si un barbat au fost ucisi. Potrivit unui…

- Rusia a lansat 17 drone de atac și mai multe rachete care vizau sudul Ucrainei, au declarat miercuri oficiali ai forțelor aeriene și administrative ucrainene, apararea doborand 14 dintre drone și doua rachete aeriene ghidate, scrie Reuters. Comandantul forțelor aeriene ucrainene, Mykola Oleshchuk, a…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a vizitat liniile defensive consolidate cu fortificatii ridicate recent in provincia nord-estica Harkov ca pregatire pentru o eventuala ofensiva majora a armatei ruse, aceasta fiind o zona in care atacurile si bombardamentele rusesti s-au intensificat in fata…

- Sunt din nou bombardamente la Kiev, relateaza Kyiv Independent. Exploziile au fost auzite in jurul orei 10.30, totul pe fondul unor alerte de raid aerian.Fumul se ridica in unele zone din oraș, dupa cum scrie sursa citata."Explozii in capitala. De urgenta la adapost!" a scris primarul…

- Moscova a anuntat sambata arestarea a 11 persoane, inclusiv a celor „patru” atacatori, dupa atacul armat de vineri de la o sala de concerte de la periferia Moscovei, revendicat de gruparea jihadista Statul Islamic (SI), in timp ce anchetatorii au anuntat ca bilantul victimelor a crescut la 93 de morti,…

- Rezidenții din regiunea rusa Belgorod incearca sa supraviețuiasca bombardamentelor ucrainene care s-au inmulțit considerabil in ultima perioada, in timp ce unii dintre ei se gandesc sa plece, iar alții acuza autoritațile locale și federale ca nu fac nimic pentru a-i salva, scrie ediția europeana a publicației…