- Administratia de la Moscova a instituit, luni dupa-amiaza, starea operationala "antiterorista" in regiunea rusa Belgorod, urmand sa fie aplicate masuri militare speciale de securitate in contextul incursiunii unui grup pro-ucrainean.

- Administratia de la Washington a anuntat vineri, in paralel cu summitul Grupului G7, noi sanctiuni masive contra Rusiei, vizand sute de entitati si persoane, dar Moscova a reactionat simetric, impunand restrictii pentru sute de cetateni americani, inclusi

- Toți membrii NATO sunt de acord ca Ucraina sa se alature Alianței Nord-Atlantice, a declarat secretarul general Jens Stoltenberg. Stoltenberg a facut aceasta declarație inaintea intalnirii de vineri a Grupului de Contact pentru Apararea Ucrainei de la baza aeriana americana Ramstein, din sudul Germaniei.…

- Ministrul german al Apararii, Boris Pistorius, a respins o decizie rapida privind aderarea Ucrainei la NATO, alianta occidentala care sprijina Ucraina in razboiului cu Rusia, statele membre furnizandu-i arme, informeaza Reuters.Kievul doreste ca alianta militara nord-atlantica sa ii ofere calitatea…

- Casa Alba a criticat puternic Brazilia luni, dupa ce presedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a acuzat in weekend Statele Unite ca prelungesc conflictul din Ucraina, dupa o calatorie in Emiratele Arabe Unite si China. Mesajele transmise de Casa Alba vin exact in timpul vizitei președintelui…

- Potrivit autoritaților ucrainene locale, trei persoane au fost ucise și cel puțin 20 au fost ranite pe teritoriul Ucrainei, in ultimele 24 de ore. Forțele ruse au lovit regiunea Herson de 78 de ori, tragand aproape 400 de proiectile din mortiere, sisteme de rachete cu lansare multipla (MLRS), artilerie,…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a transmis miercuri un avertisment Rusiei, cerand Moscovei sa actioneze in mod "sigur si profesionist" dupa incidentul "periculos" produs in Marea Neagra, soldat cu prabusirea unei drone militare americane, noteaza Mediafax."Acest episod periculos intervine…