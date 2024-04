Stiri pe aceeasi tema

- China sprijina efortul de razboi al Rusiei in Ucraina, ajutand Moscova sa-și sporeasca producția de aparare prin cantitați mari de mașini-unelte, microelectronica, tehnologie pentru drone și rachete de croaziera, au declarat vineri, 12 aprilie, inalți oficiali americani citați de Reuters.Oficialii,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski va efectua vineri o vizita in Turcia si se va intalni cu omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat joi, 7 martie, presedintia de la Ankara, informeaza Agerpres preluand Reuters.Intr-o postare pe reteaua sociala X, presedintia turca a mentionat ca cei…

- Ministerul rus de Externe i-a acuzat marti pe ambasadorii occidentali la Moscova ca se amesteca in afacerile interne ale Rusiei si a declarat ca comportamentul lor ridica semne de intrebare cu privire la rostul unor astfel de emisari, relateaza Reuters, citand agentia de presa rusa RIA, noteaza Agerpres.…

- Germania, Olanda si Polonia au semnat marti un acord menit sa reduca birocratia care impiedica deplasarea transfrontaliera rapida a trupelor si armelor de-a lungul unuia dintre principalele coridoare ce duc de la Marea Nordului la flancul estic al NATO, relateaza Reuters. Ca urmare a invaziei Rusiei…

- Rusia este pregatita sa poarte discuții cu Uniunea Europeana cu privire la livrarile de gaze naturale, in condițiile in care acordul de tranzit cu Ucraina expira la sfarșitul anului 2024, a declarat sambata vicepremierul rus Alexander Novak, citat de mai multe agenții de presa.In cadrul acordului pe…

- Moscova este dispusa sa discute cu Uniunea Europeana despre livrarile de gaze, a declarat sambata vicepremierul rus Aleksandr Novak conform mai multor agentii de presa preluate de Reuters.Acordul pe cinci ani cu Ucraina privind tranzitul gazelor naturale din Rusia catre Europa urmeaza sa expire la sfarsitul…

- Moscova este dispusa sa discute cu Uniunea Europeana despre livrarile de gaze, a declarat sambata vicepremierul rus Aleksandr Novak conform mai multor agentii de presa preluate de Reuters.Acordul pe cinci ani cu Ucraina privind tranzitul gazelor naturale din Rusia catre Europa urmeaza sa expire la…

- Este putin probabil ca Uniunea Europena sa confiste activele Bancii Centrale a Rusiei care in prezent sunt inghetate in Europa, in pofida planurilor statelor puternic industrializate de a discuta legalitatea unei astfel de masuri la reuniunea liderilor G7 din luna februarie, au declarat pentru Reuters…