Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul Nottara are un nou manager, pe numele sau Alexandru Dumitru Mazgareanu, care, la varsta de doar 35 de ani, a realizat peste treizeci de piese de teatru. Mai mult, acesta a caștigat diverse distinctii interne si internationale, potrivit anunțului facut de Nicușor Dan, primarul Capitalei. „A regizat…

- Nicușor Dan, primarul Capitalei, a anunțat luni seara ca a trimis corpul de control la Teatrul Nottara din București, dupa ce 15 angajați, printre care și actori, au acuzat diverse nereguli ale managerului. Teatrul Nottara este condus de Marinela Țepuș (63 de ani) din decembrie 2011. Aceasta s-a nascut…

- Primarul general al Capitalei, Nucusor Dan, a exprimat, vineri, disponibilitatea institutiei de a ajuta in criza eventualilor refugiati din Ucraina. ”Suntem intr-o situatie exceptionala, avem un razboi la granita, in acest context vreau sa adresez un mesaj de solidaritate si vreau sa asigur ca Primaria…

- Nicușor Dan, primarul Capitalei, a oferit un raspuns oficial vizavi de procesul caștigat de Primaria București cu FCSB. Gigi Becali a reacționat dur astazi, dupa ce GSP a scris ca echipa lui trebuie sa achite mai mult de un milion de lei Primariei Generale, din cauza ca nu a platit chiria pentru 15…

- Un nou protest spontan in București. Angajații Companiei de Administrare Lacuri, Parcuri și Agrement au ieșit in strada. Aceștia protesteaza impotriva edilului Capitalei, Nicușor Dan. Oamenii sunt nemulțumiți de faptul ca Nicușor Dan vrea sa desființeze compania. Un alt motiv este faptul ca edilul a…

- PNL nu mai este dispus, dupa anunțul lui Florin Cițu, sa-i asigure o majoritate lui Nicușor Dan necondiționata in Consiliul General al Municipiului București.Presedintele PNL, Florin Citu, a declarat, marti, ca partidul sau(PNL) va face majoritatile in Consiliul General al capitalei in functie de proiectele…

- Politia Locala a Capitalei si ADP Sector 1 au desfiintat 10 constructii provizorii de lemn, amplasate abuziv pe Strada Tache Ionescu din centrul Bucurestiului, aproape de Piata Romana, a anuntat, miercuri seara, primarul general Nicusor Dan. Potrivit acestuia, constructiile ridicate fara autorizatie…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a informat, marti, ca Alexandru Arșinel este in prezent actor colaborator al Teatrului „Constantin Tanase”, in conditiile in care nu i-a prelungit mandatul de director artistic. „Precizari la o noua dezinformare. Alexandru Arsinel a fost si este actor colaborator…