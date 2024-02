Bucureștiul lui Nicușor Dan, invadat de ploșnițe în plină iarnă Bucureștenii apeleaza tot mai des la firmele de dezinsecție, dupa ce Capitala a fost invadata de ploșnițe. In mijlocul iernii, Bucureștiul se confrunta cu un fenomen neobișnuit – o invazie de ploșnițe, iar locuitorii orașului cauta cu disperare soluții pentru a scapa de aceste insecte. Cu toate ca autoritațile nu au recunoscut oficial aceasta problema, Primaria Capitalei a inceput sa primeasca tot mai multe sesizari de la cetațeni care cer ajutor in lupta impotriva ploșnițelor. Pana in prezent, municipalitatea nu a luat nicio masura oficiala in acest sens. In ciuda absenței unor acțiuni concrete… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

