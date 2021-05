Stiri pe aceeasi tema

- Directia de Sanatate Publica Timis a anuntat, miercuri, un nou focar COVID-19 la Sectia de Chirurgie a Spitalului Municipal Lugoj, cu noua persoane testate pozitiv, si unul la Caminul pentru persoane varstnice din Checea (sase bolnavi). In Timisoara a crescut de peste cinci ori numarul noilor…

- In judetul Timis exista șapte focare active de Covid-19, care se afla in supraveghere epidemiologica, anunta Directia de Sanatate Publica. Fața de ziua de ieri au aparut doua focare noi la Caminul pentru persoane varstnice din Checea, unde sunt 6 cazuri confirmate și la secția de chirurgie a Spitalului…

- 187 de persoane au intrat in carantina și alte 110 in izolare, ieri, in județul Timiș. Potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica Timiș, in contextul pandemiei COVID-19, 170 de timișeni au fost confirmați cu aceasta boala in ultimele 24 de ore. Numarul de persoane confirmate cu COVID-19…

- Duminica, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis, este 5,29. Localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt: Localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 1,5/1000 locuitori…

- Situația epidemiologica, la nivelul județului Timiș, sambata Sambata, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis, este 6,03. Localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt: Localitațile cu…

- Marți, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis, este 6,14. Localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt: Localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 1,5/1000 locuitori…

- Direcția de Sanatate Publica Timiș a anunțat, vineri, ca 324 de persoane au fost confirmate cu COVID-19, in ultimele 24 de ore, dintre care 184 in Timișoara, cat și șase cadre medicale. De asemena, 10...

Un nou focar de COVID-19 a fost depistat in judetul Timiș, la Caminul de batrani din Sannicolau Mare, unde au fost identificate 13 cazuri. Direcția de Sanatate Publica Timiș avea...