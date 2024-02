Scurgeri radioactive la Timișoara! Este alertă maximă! Autoritațile din Timișoara au dat alarma, dupa ce au fost descoperite scurgeri radioactive in perimetrul unei instituții publice. Este alerta la Timișoara , acolo unde autoritațile au descoperit scurgeri radioactive in perimetrul unei instituții publice! Mai mult, aceasta este situata langa un bloc de locuințe, dar și langa cea mai mare maternitate din județ. Scurgerea a fost consemnata la Direcția de Sanatate Publica Timiș, dupa ce un angajat al instituției a facut masuratori in curtea instituției, iar valorile citite au fost deosebit de mari. La fața locului au ajuns inclusiv lucratori ai Serviciul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Situatie grava la sediul secundar DSP Timis. In curtea Laboratorului de Igiena a Radatiilor, aflat pe str. Victor Babes din Timisoara, s-au inregistrat valori care depasesc limita admisa. La fata locului s-au masurat scurgeri radioactive. Specialistii de la SIAS (Serviciul pentru Interventii si Actiuni…

- Situatie grava la sediul DSP Timis, unde in curtea laboratorului s-au inregistrat valori ale radiatiilor care depasesc limita admisa. La fata locului s-au masurat scurgeri radioactive. Specialistii de la SIAS (Serviciul pentru Interventii si Actiuni Speciale) au intervenit cu echipamente speciale. Un…

- O femeie de 81 de ani a murit de gripa in Timiș, ceea ce inseamna ca, in acest sezon, s-au inregistrat doua decese. Pacienta fusese internata la Spitalul Municipal din Timișoara. Era in evidența medicilor și cu alte boli, precizeaza cei de la Direcția de Sanatate Publica Timiș. Cazurile de infecții…

- Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane au facut perchezitii intr-un dosar privind scolarizarea fictiva a unor cetateni italieni care au obtinut astfel diplome pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist pe…

- Deși a fost declarata stare de urgența epidemica, la nivel central, in Timiș se inregistreaza o ușoara scadere a virozelor de sezon și a cazurilor de gripa, la ultima raportare, fața de penultima. Scaderea nu este neaparat semnificativa și nu se aplica la toate situațiile, insa numarul de cazuri declarate…

- La data de 20 ianuarie a.c., polițiștii de la Serviciul de Investigații Criminale Arad, in colaborare cu Direcția de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General... The post Urmarit general, cu „tun” de 1 milion de euro, prins la la Timișoara și cu ajutor de la Serviciul de Investigații…

- Un document intrat in posesia ziarului Libertatea arata cum a verificat statul targul de Craciun al Primariei Sectorului 3.Cu o luna inainte ca ISU sa admita ca Hala Laminor n-are autorizație de securitate la incendiu, apoi sa amendeze cu 42.000 de lei Primaria Sectorului 3 pentru organizarea Revelionului…

- Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” din Timișoara, in parteneriat cu Direcția de Sanatate Publica Timiș ofera testare gratuita pentru depistarea infecției cu HIV. In cadrul spitalului, simultan, funcționeaza și un cabinet de consiliere psihosociala, pentru persoanele care…