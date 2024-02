Stiri pe aceeasi tema

- Un elicopter a aterizat marti dupa-amiaza in gradinile Palatului Buckingham, dar nu este clar cine se afla la bord sau care este scopul aterizarii sale, a relatat SkyNews, in timp ce tabloidul The Daily Mail scrie ca printul Harry a fost vazut sosind marti la Clarence House pentru o "scurta intalnire"…

- In cursul zilei de ieri, reprezentanții Palatului Buckingham au anunțat ca regele Charles al III-lea a fost diagnosticat cu cancer. Deși afecțiunea a fost identificata in timpul unei operații de prostata, Palatul nu a confirmat inca diagnosticul specific, dar s-a dat de ințeles ca nu este vorba despre…

- Regele Charles a fost internat recent in spital pentru o afecțiune cu care se confrunta la prostata, insa medicii au descoperit o boala mult mai cumplita. Anunțul facut de oficialii de la Palatul Buckingham, in randurile urmatoare. Regele Charles al III-lea, diagnosticat cu cancer Monarhul in varsta…

- Regele Charles al III-lea are cancer. Anunțul a fost facut de Palatul Buckingham, iar suveranul britanic a inceput deja tratamentul. Comunicatul oficial nu a precizat de ce forma a maladiei sufera regele, dar spune ca boala a fost descoperita in timpul operației de prostata, pe care a suferit-o recent.…

- Astazi, Palatul Buckingham a anunțat ca Regele Charles al III-lea a fost diagnosticat cu o forma de cancer, dar nu este vorba despre cel de prostata, așa cum s-a speculat, au mai transmis reprezentanții. Nu este primul caz de acest fel in interiorul Familiei Regale a Marii Britanii, asta dupa ce și…

- „The Sun”, unul dintre cele mai populare tabloide din Marea Britanie, a scris in prima zi din ianuarie despre proprietatea din Valea Zalanului pe care o deține Regele Charles:"Regele Charles deține castele și palate in Marea Britanie, dar știați ca are și o proprietate transilvaneana in stil Dracula?"…

- Celebrul astrolog Nostradamus, cunoscut drept “profetul nenorocirii”, a lasat cateva previziuni ingrijoratoare pentru anul 2024 in lucrarea sa Les Propheties, publicata pentru prima data in 1555. Aceste profeții, strans legate de interpretarea Codului Bibliei și a altor lucrari despre profeții, au avut…

- Este deja un fapt cunoscut ca Regele Charles are unele idiosincrazii cel puțin interesante. Iar in noua sa carte "Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival", autorul Omid Scobie dezvaluie și mai multe dintre cererile bizare ale lui Charles.