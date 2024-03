Stiri pe aceeasi tema

- Boss (r.Bogdan Mirica), Libertate (r. Tudor Giurgiu.), MMXX (r. Cristi Puiu), Nu aștepta prea mult de la sfarșitul lumii (r. Radu Jude) și Spre nord (r. Mihai Mincan) sunt filmele care intra oficial in cursa pentru trofeul Gopo la categoria Cel mai bun film de lungmetraj. Performanțele cineaștilor romani…

- Dupa o indelungata absenta, Ion Iliescu s-a exprimat din nou, duminica, 3 martie, cand a implinit 94 de ani. Fostul presedinte a transmis un mesaj in care il elogiaza pe scriitorul Dinu Sararu , care a decedat sambata. ”Un exponent al unei generatii redutabile de oameni care au luptat pentru libertatea…

- 107 filme romanesti – lungmetraje de fictiune, documentare si scurtmetraje, lansate in cinematografe, la festivaluri nationale si internationale sau pe platformele de streaming in 2023, intra in cursa pentru nominalizarile la cea de-a 18-a editie a Premiilor Gopo, care va avea loc in 29 aprilie la Teatrul…

- Cea de-a 18-a ediție a Premiilor Gopo, evenimentul anual care sarbatorește și recompenseaza realizarile cinematografiei romanești, va avea loc in 29 aprilie la Teatrul Național ,,I.L. Caragiale" din București. Organizatorii anunța deschiderea apelului de inscrieri pentru categoriile documentar și scurtmetraj,…

