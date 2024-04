Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Stefanescu, nelipsit din distributia unor filme celebre romanesti din perioada 1968 - 1983 si unul dintre cei mai apreciati cascadori profesionisti din Romania, va fi omagiat la cea de-a 18-a editie a Galei Premiilor Gopo. Contributia sa va fi recompensata cu Premiul Special, oferit in cadrul…

- Boss (r.Bogdan Mirica), Libertate (r. Tudor Giurgiu.), MMXX (r. Cristi Puiu), Nu aștepta prea mult de la sfarșitul lumii (r. Radu Jude) și Spre nord (r. Mihai Mincan) sunt filmele care intra oficial in cursa pentru trofeul Gopo la categoria Cel mai bun film de lungmetraj. Performanțele cineaștilor romani…

- Regizorul german Thomas Ostermeier a inceput repetitiile la Teatrul National „I.L. Caragiale” Bucuresti (TNB) pentru spectacolul „Hedda Gabler” de Henrik Ibsen.Unul dintre cei mai importanti regizori europeni, cunoscut pentru abordarea sa contemporana a pieselor clasice si montarile provocatoare…

- Teatrul Național I.L.Caragiale din București prezinta in premiera absoluta spectacolul „E vina ta!”, scris și regizat de actorul Tomi Cristin, aflat la debutul in dramaturgie Continue reading Teatru pe ritm de hip-hop, intr-o premiera absoluta la TNB: „E vina ta!” at Tabu.