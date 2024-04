Premiile Gopo 2024! Premiul special va fi acordat unui cascador român ce și-a riscat viața în peste 60 de filme Luna acesta, pe 29 aprilie, va avea loc cea de-a 18-a ediție a prestigioaselor premii cinematografice romanești, Gopo 2024. Premiul Special al galei va ajunge de acesta data la un veteran actor cascador roman, Adrian Ștefanescu, cel ce a dat dinamica și emoție la zeci de producții ale cinematografiei noastra dupa 1968. In varsta de 81 de ani, absolventul al Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica „I.L. Caragiale” in 1972, Adrian Ștefanescu este unul din pionierii și creatorii școlii de cascadori din Romania Lansat in grandoproducția istorica ”Batalia Pentru Roma”, realizata de Sergiu Nicolescu,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

