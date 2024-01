Noile plafoane cash pentru firme și persoane fizice, valabile în anul 2024 Plafoanele de plați și incasari in numerar pentru persoane juridice și fizice și limitele de cash in casa pentru firme au fost modificate, de catre Guvern, de 3 ori in anul 2023. Acum, la inceput de 2024, am sintetizat principalele plafoane privind banii in numerar, valabile dupa toate aceste schimbari, intr-un infografic pentru cititorii StartupCafe, sa fie mai ușor de reținut. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

