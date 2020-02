Stiri pe aceeasi tema

- Noi suspiciuni de coronavirus in județul Timiș, in cazul a doua femei care s-au intors din Italia. Potrivit reprezentanților Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara, este vorba de o femeie care a venit in data de 15 februarie din Milano. Aceasta prezinta de trei zile febra, dureri…

- Avem in județul Timiș inca un suspect de coronavirus. Este vorba de un barbat in varsta de 45 de ani, șofer pe TIR, care s-a intors ieri din regiunea Lombardia, Italia, iar apoi s-a prezentat la Spitalul de Boli Infecțioase ”Victor Babeș” din Timișoara, din cauza unei tuse. Imediat, medicii din cadrul…

- Femeia de 38 de ani din Timisoara care a fost depistata pozitiv cu coronavirus, dupa o vizita in Italia, si care a fost internata la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes” a intrat in contact cu parintii sai, care locuiesc la Lugoj, si cu patru prieteni din Timisoara, cu totii urmand sa fie…

- In aceasta dupa-masa Raed Arafat, Secretarul de stat in MAI a confirmat ca pe teritoriul Romaniei exista inca doua cazuri la care s-a confirmat prezenta COVID-19. Este vorba despre un barbat de 45 de ani din Maramures si o femeie de 38 de ani din Timisoara. Potrivit declaratiei lui Raed Arafat, barbatul…

- Un avion cu peste 130 de persoane, din Italia, a aterizat, in noaptea de duminica spre luni, la Craiova, pasagerii fiind examinati de medici si primind un chestionar. Prefectul de Dolj, Narcis Purcarescu, a declarat ca nu exista nicio persoana contaminata cu coronavirus. "Am…

- Un tanar de 25 de ani, care lucra ca asistent medical in Germania si a revenit in Romania dupa ce a ingrijit mai multi bolnavi de coronavirus, este internat la Spitalul de Boli Infectioase ‘Victor Babes’ din Timisoara, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al unitatii, Virgil Musta.…