Stiri pe aceeasi tema

- Dana Budeanu nu s-a mai putut abține! Dupa ce a vazut cum Codin Maticiuc, unul dintre cei mai influenți barbați din Romania, se plange de nota de plata pe care a lasat-o la un club din Dubai, vedeta noastra s-a luat de el. Ce acuzații aduce criticul de moda la adresa actorului. Codin Maticiuc, surprins…

- Situație neobișnuita in orașul Galați. Un loc de joaca va fi inchis, dupa ce mai mulți locatari „s-au declarat deranjați” de zgomotul produs, au acționat Primaria in instanța și au caștigat.

- Toții șoferii din Romania trebuie sa cunoasca sancțiunile care ii pot lasa fara permis de conducere. Noul Cod Rutier actualizat prevede noi sancțiuni mai aspre pentru cei care depașesc limitele de viteza. Sancțiuni mai mari pentru șoferi Codul Rutier vine cu schimbari majore in ceea ce privește sancțiunile…

- Miercuri spre joi, 13/14 decembrie, forțele ruse au continuat atacurile cu drone asupra infrastructurii portuare ucrainene, in proximitatea graniței dintre Ucraina și Romania. Ministerul Apararii Naționale a monitorizat situația in zona de frontiera și a activat procedurile de Poliție Aeriana, notificand…

- Forțele ruse au lansat miercuri seara, 13 decembrie, un atac cu drone asupra regiunii Odesa, vizand infrastructura ucraineana de la Dunare. In urma atacurilor, autoritațile romane au emis mesaj de avertizare RO-Alert pentru populatia din zona granita cu Ucraina, din judetele Tulcea si Galati, despre…

- Fostul primar fugar, Catalin Cherecheș, condamnat la 5 ani de inchisoare in Romania și prins in Germania va ramane in arest pe durata procesului de extradare. Judecatorii Tribunalului Regional Superior din Munchen au apreciat ca exista risc de evadare daca l-ar lasa liber.

- Catalin Cherecheș ramane in arest. Autoritațile din Germania, țara in care a fost prins dupa fuga din Romania, invoca un ”risc de evadare” in cazul fostului primarul din Baia Mare. Nemții au facut un anunț și legat de cererea de extradare a lui Catalin Cherecheș, formulata de autoritațile romane. Intr-un…

- Autoritațile iau in calcul creșterea valorii punctului de amenda direct proporțional cu salariul minim existent la aceasta ora in Romania. Asta inseamna ca punctul de amenda ar putea crește, de la 145 de lei, la cat este inghețat momentan, pana la 330 de lei, incepand de anul viitor.De exemplu, daca…