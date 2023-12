Stiri pe aceeasi tema

- Personalul auxiliar de specialitate si conex din instante si parchete va adopta, incepand de luni, pentru o perioada nedeterminata de timp, mai multe forme de protest, conform unui comunicat al Sindicatul National al Grefei Judiciare DICASTERIAL. „Incepand cu data de 11 decembrie 2023, pe perioada nedeterminata…

