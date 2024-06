Stiri pe aceeasi tema

- Inteligența Artificiala a depașit de mult granițe pe care mulți nici macar n-ar fi indraznit sa și le imagineze in urma cu doar cațiva ani. La cum evolueaza lucrurile acum, este greu de prevazut pana unde se va ajunge cu noile tehnologii. Un lucru incepe sa se intrevada foarte clar: ziua in care robotul…

- Bine ai venit in viitorul locuinței tale, unde inovația și confortul se intalnesc intr-un mod uimitor! Daca iți dorești sa faci tranziția catre o casa smart, cu prize și intrerupatoare conectate care iți aduc controlul și eficiența la indemana, atunci nu cauta mai departe decat la gama noastra de produse…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat ca se monteaza noctura la baza sportiva tip I de dimensiuni UEFA in viitorul complex sportiv al municipalitații. Lungu a menționat ca acest stadion va fi transformat in noul stadion municipal de 10.000 de locuri. ”S-au montat primele lampi de la nocturna…

- Intr-o lume care se mișca rapid, inovația in construcții ne ofera o soluție eleganta și durabila: casele pe structura metalica. Aceste minuni ale tehnologiei moderne combina durabilitatea, eficiența energetica și designul personalizat pentru a oferi un camin care nu doar ca rezista testul timpului,…

- In condițiile in care, in spațiul public, se zvonește ca problemele de sanatate cu care se confrunta Regele Charles ar fi mai grave decat transmite Palatul, se vorbește tot mai mult despre abdicare. Momentul in care William va primi coroana va marca o premiera in Regatul Unit, ceva ce nu s-a mai intamplat…

- Anna Lesko e singura la cinci ani de la desparțirea de DJ Vinnie, tatal baiețelului ei. Vedeta iși dorește sa aiba o relație, dar nu cauta cu ardoare un partener. Anna Lesko și Dj Vinnie au surprins pe toata lumea in anul 2019 cand, dupa 8 ani de relație, și-au anunțat desparțirea. In prezent, Anna…

- Prefectul Silviu Cosa aduce in atentie potentialul energetic al Dobrogei, subliniind ca este mult mai mult decat o poveste frumoasa este o sursa reala de energie. Viitorul energetic al Constantei este promitator a punctat acesta in cadrul unei postari pe pagina de socializare. Iata postarea de pe pagina…

- Campania „Viitorul incepe acum” derulata de Kaufland Romania a inregistrat un succes important, demonstrand implicarea extraordinara a comunitaților locale din Romania in modernizarea și tehnologizarea invațamantului.