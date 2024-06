Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic se pregateste sa dea unda verde gigantului minier anglo-australian Rio Tinto pentru dezvoltarea celei mai mari mine de litiu din Europa, la doi ani dupa ce Belgradul a anulat proiectul, a anuntat duminica publicatia Financial Times, transmite Reuters, conform Agerpres.

- Perspectivele pentru evoluția economiei in Europa raman sumbre, pentru 2024, arata un sondaj al Forumului Economic Mondial (WEF), efectuat in randul economiștilor șefi, de la mai multe instituții financiare și de business, mondiale. Aproape 70 la suta dintre economiștii șefi, chestionați de WEF, prevad…

- Romania are potențialul de a deveni producatorul numarul unu de gaze din Europa in 2027, datorita ambițiosului proiect Neptun Deep. Aceasta declarație recenta a ministrului Energiei, Sebastian Burduja, in cadrul celei de-a 8-a ediții a evenimentului „Black Sea and Balkans Security Forum”, deschide o…

- Fenomenele meteo extreme afecteaza centrul și vestul Europei. Ploile torențiale au provocat inundații in Germania și Olanda, iar in Franța grindina a dat peste cap traficul rutier și aerian. Vremea se anunța capricioasa și in Bulgaria, Serbia și Ungaria, unde sunt in vigoare coduri portocalii și galbene…

- Europa arata ca este dispusa sa aiba o atitudine dura fața de China, noteaza publicația Politico intr-un articol in care analizeaza modul in care UE iși accelereaza acțiunile de combatere a ceea ce considera ca este un sprijin neloial acordat de Beijing companiilor care submineaza competitorii europeni.Anchetatorii…