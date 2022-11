Stiri pe aceeasi tema

"Ceea ce face Vladimir Putin in Ucraina e terorism militar, ceea ce face in R. Moldova e terorism economic, dar Romania și Uniunea Europeana nu vor abandona Republica Moldova", susține politologul Cristian Parvulescu, care e de parere ca vizita de astazi a președintelui Comisiei Europene, Ursula…

Secretarul general adjunct al Aliantei Nord-Atlantice (NATO), Mircea Geoana, considera ca, in urma razboiului din Ucraina, centrul strategic de greutate al Europei se va muta catre Est iar Romania va devenit o tara nu doar relevanta strategic, ci si una cu "o relevanta de natura economica, politica…

Ministrul Economiei, Florin Spataru, s-a intalnit, joi, cu Ambasadorului Ucrainei in Romania, Igor Prokopchuk, caruia i-a promis ajutorul pentru reconstructia tarii, anunța News.ro.

Romanii sunt in stare sau nu sa se ajute? Aceasta este o problema la ordinea zilei. Iar marea majoritate a populației țarii, in urma deselor sondaje cu privire la cat de saritori sunt romanii unii cu alții, spune ca nu! Iata insa ca un important politician face apel sa ne ajutam unii pe alții, ca altfel…

Razboiul din Ucraina a modificat radical starea de spirit in intreaga Europa. Criza economica pare ca bate la ușa din ce in ce mai apasat. Centrul problemelor astazi este, de departe, criza energetica provocata de șicanele dintre marele furnizor de gaze al Europei, Rusia, și intregul Occident.…

Insarcinatul cu afaceri SUA la București, David Muniz, susține ca Romania este un pol de stabilitate in regiune, iar in fața agresiunii rusești in Ucraina, țara noastra reprezinta ancora SUA in aceasta parte a Europei.

Patru state membre ale Uniunii Europene - Romania, Grecia, Polonia si Lituania - cer Comisiei Europene sa acorde un tratament special pentru cheltuielile de aparare in regulile de deficit bugetar in vigoare in UE, pentru a ajuta la sustinerea investitiilor militare necesare in urma invaziei ruse…

Razboiul din Ucraina isi spune cuvantul in estul Europei. Economiile incetinesc pe masura ce inflatia si dobanzile ridicate lovesc puternic. Romania si Polonia rezista in fata furtunii, insa recesiunea e pe drum.