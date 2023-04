Stiri pe aceeasi tema

- Palatul Buckingham a dezvaluit noi detalii referitoare la incoronarea regelui Charles al III-lea, la 6 mai, inclusiv crearea unui emoji special pe Twitter pentru a marca acest eveniment, a transmis ieri AFP, preluata de Agerpres. „Un nou emoji pentru a marca incoronarea a fost dezvaluit, bazat pe coroana…

- Traseul pe care regele Charles al III-lea și regina consort Camilla il vor urma pentru incoronare a fost dezvaluit. Acesta va implica doua vagoane aurite, dintre care unul are aer condiționat și amortizoare. Celalalt cantarește 4 tone și se poate deplasa

- Regele Charles al III-lea va fi incoronat la Westminster Abbey pe 6 mai, intr-o ceremonie plina de fast, cu tradiții care dateaza de 1.000 de ani. Evenimentul va avea insa cateva diferențe fața de cel al reginei Elisabeta din 1953, reflectand parțial epoca moderna, noteaza Reuters. Palatul Buckingham…

- Patriarhul grec ortodox Teofil al III-lea si arhiepiscopul anglican de Ierusalim, Hosam Naoum, au binecuvantat Sfantul Mir vineri cu prilejul unei ''ceremonii speciale'' desfasurate in Biserica Sfantului Mormant, in cetatea veche a Ierusalimului, unde a fost rastignit, inmormantat si apoi a inviat Isus,…

- Printul Harry si Meghan Markle au fost invitati sa participe la incoronarea regelui Charles III, care urmeaza sa aiba loc pe 6 mai, a informat duminica The Sunday Times, potrivit AFP. Cuplul, care a plecat in Statele Unite in 2020, nu a anuntat inca daca va face deplasarea in Marea Britanie.

- Camilla, sotia regelui Charles al III-lea al Regatului Unit, a fost testata pozitiv la Covid, a anunțat palatul Buckingham intr-un comunicat. Aceasta prezinta doar simptome ușoare de raceala, mai precizeaza comunicatul. Cu toate acestea, Camilla s-a vazut nevoita sa-și anuleze angajamentele publice…

