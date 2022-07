No free parking in downtown Bucharest starting August Bucharest City Hall aims to organize parking spaces in central Bucharest according to a digitalized system where parking inspectors will be able to easily check who has paid or not from their cars, through an app, Romania-Insider reports. Drivers who fail to pay the new parking tax will be fined and their car will have […] The post No free parking in downtown Bucharest starting August appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Stiri pe aceeasi tema

