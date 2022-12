Ninsorile din Japonia au provocat moartea a 17 persoane Caderile masive de zapada in majoritatea regiunilor din Japonia au dus la moartea a 17 persoane in ultimele zece zile, potrivit unui bilant provizoriu publicat de o agentie guvernamentala, luni, iar mii de locuinte de pe teritoriul tarii s-au confruntat cu pene de electricitate, informeaza Agerpres. Zapada a cazut din abundenta in ultimele zile pe insula principala a arhipelagului nipon, Honshu, situata in largul Marii Japoniei, precum si pe insula nordica Hokkaido. 17 persoane si-au pierdut viata, iar alte zeci au fost ranite din cauza intemperiilor incepand cu 17 decembrie, potrivit agentiei… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

