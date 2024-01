Ninsoare abundentă în Capitală! Stratul de zăpadă e consistent la primele ore ale dimineții Bucureștiul s-a trezit sambata dimineața sub o ninsoare puternica, amintind de zapezile de altadata. Bucureștiul este acoperit de zapada in urma unei ninsori puternice care a avut loc in cursul nopții. Intr-un interval de cateva ore, stratul de zapada a atins aproximativ 10 cm, iar condițiile meteorologice arata ca ninsorile vor continua și dupa ora 7:00. Potrivit prognozei meteo pentru intervalul 20 ianuarie 2024, ora 08:00 – 20 ianuarie 2024, ora 17:00, se așteapta innorari și ninsori continue. Pana la sfarșitul acestui interval, se estimeaza ca grosimea stratului de zapada va atinge in medie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

