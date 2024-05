Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a aprobat tranzacția dintre Agrofert, companie ceha deținuta de fostul premier Andrej Babis, și traderul de cereale East Grain din județul Cluj, conform unui comunicat oficial al Comisiei.

- Țarile din America Latina ar trebui sa fie in stare de alerta maxima, deoarece fenomenul meteorologic cunoscut sub numele de El Nino se transforma rapid in La Nina. Despre aceasta au declarat experții in cadrul unui panel organizat de Organizația pentru Alimentație și Agricultura a Națiunilor Unite…

- Razboiul din Ucraina a perturbat sectorul apicol nu numai in Romania ci si in Europa, care va intra in colaps daca se va continua in acelasi ritm, in contextul in care asistam la importuri masive de miere, de multe ori necontrolata, si la preturi extrem de scazute fata de costurile apicultorilor romani,…

- Comisia Europeana la o decizie importanta, in primul an de la implementarea Planului Strategic in Agricultura și propune modificarea obligațiilor pentru fermieri referitoare la terenurile parloaga.

- Fermierii din Maramureeș trebuie sa știe ca Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a anunțat ca amana startul Campaniei de primire a Cererilor de Plata cu cel putin 2 saptamani pentru anul in curs. APIA subliniaza ca „in acest moment se modifica legislatia europeana, in sensul modificarii/aprobarii…

- Directorul general al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), Ionut Lupu, a fost demis, marti seara, de ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, din cauza intarzierilor la plata a subventiilor catre fermieri si a blocajului din sistem. Ionuț Lupu este funcționarul…