Comisia Europeana a modificat, prin Regulament, condițiile de autorizare a medicamentelor și vaccinurilor, dand unda verde tratamentelor experimentale in cazul unei situații de urgența pentru sanatatea publica. Totodata compoziția vaccinurilor Covid, boala redenumita coronaviroza, va putea fi modificata, fara studii clinice, la fel ca și in cazul vaccinurilor antigripale. In caz ca se constata ca […] The post Comisia Europeana ne transforma, oficial, in cobai first appeared on Ziarul National .