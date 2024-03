Stiri pe aceeasi tema

- La sediul UEFA de la Nyon, vineri, a avut loc tragerea la sorți a confruntarilor din faza sferturilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal. Capul de afiș il constituie duelul dintre Real Madrid și Manchester City. Celelalte 3 intalniri sunt Arsenal Londra – Bayern Munchen, Atletico Madrid – Borussia…

- Senatorul Novak Levente a fost ales joi, 22 februarie, cu prilejul unei ședințe a Consiliului Reprezentanților Regionali din cadrul UDMR Mureș, in funcția de președinte executiv al organizației UDMR Mureș. Intr-un flash-interviu acordat cotidianului Zi de Zi, proaspatul președinte executiv al principalei…

- Deputatul Dumitrița Gliga a fost, pana astazi, președinte interimar al organizației județene a Partidului Social Democrat. Cei peste 500 de delegați, prezenți la Palatul Culturii din Targu Mureș, și-au ales astazi persoanele din conducere pentru urmatorii patru ani. Dumitrița Gliga a fost singurul candidat…

- Aleksander Ceferin a anunțat joi, 8 februarie, ca nu va mai candida pentru funcția de președinte al UEFA, dupa ce iși va incheia actualul mandat, in 2027. „Am decis in urma cu șase luni ca nu voi mai candida. Motivul este ca dupa ceva timp, fiecare organizație are nevoie de sange proaspat, dar mai ales…

- Ultrafavoritul dreptei americane, Donald Trump, a castigat, marti seara, primarele republicane din statul New Hampshire in fata rivalei sale Nikki Haley, deschizand calea catre nominalizarea Partidului Republican pentru alegerile prezidentiale din noiembrie impotriva lui Joe Biden, noteaza AFP, citat…

- Secția pentru Judecatori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a decis, in cadrul unei ședințe care a avut loc in data de 18 ianuarie 2024, delegarea unui judecator pentru ocuparea funcției de președinte al Judecatoriei Tarnaveni, respectiv prelungirea delegarii unui judecator pentru ocuparea…

- Unde ne sunt turiștii, domnule președinte? Au fost publicate datele referitoare la numarul turiștilor care au poposit anul trecut pentru o vreme in localitațile de pe cuprinsul țarii. Am parcurs „clasamentul” și am constatat ca in primele 30 de poziții nu figureaza nicio așezare din Maramureș. Probabil…

- Naționala masculina de handbal juniori a Romaniei intalnește, vineri, de la ora 16.45, formația Finlandei, in primul meci din cadrul turneului din Austria, contand pentru calificarea la Campionatul European din vara acestui an, gazduit de Muntenegru. Celelalte doua adversare ale selecționatei tricolore…