- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan , anunta ca in curand va exista un bilet unic pentru mijloacele de transport public de suprafata din Capitala, aflate in subordinea Primariei Generale si pentru Metrou, aflat in subordinea Ministerului Transporturilor. Noul primar general sustine ca nu doreste…

- "Trebuie sa fie un semafor cu camera care sa le permita soferilor sa faca stanga. Traficul va fi redus 40%. Vom scoate masinile de pe prima banda, dar mai intai dam o luna de acomodare soferilor", a spus Nicusor Dan, potrivit stirileprotv. Daca dupa o luna soferii isi vor parca in continuare…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, susține ca Nicușor Dan are in avea in plan sa inchida ”cateva” dintre spitalele din Capitala. Firea arata ca va lupta pana la ultima picatura pentru ca acest lucru sa nu se intample.Citește și: BREAKING - RECORD de cazuri noi, in ultimele 24 de ore: 1713…

- "Nu doar Gabriela Firea este lașa, la fel de las este si Nicusor Dan, intoarce spatele la luptele politice. Deci si unul, si altul sunt lasi. Insala bucurestenii prin refuzul de a participa la dezbateri, insala electoratul din Bucuresti care se pregateste sa cada intr-o capcana electorala și sa dea…

- Traian Basescu i-a criticat puternic pe principalii sai contracandidați la postul de primar general, Gabriela Firea și Nicușor Dan, numindu-i „lași” pentru ca nu accepta participarea la dezbateri politice. Despre actualul edil, candidatul PMP a afirmat ca e „un eșec total”, ca nu a finalizat niciun…

- Nicușor Dan, candidatul Dreptei, și-a depus candidatura pentru Primaria Capitalei, acesta afirmand ca vrea ca Bucureștiul sa iși schimbe fața in timpul mandatului sau. L-au insoțit președintele USR, Dan Barna, și președintele PNL, Ludovic Orban. Dan a ținut o scurta conferința de presa in care a atacat-o…

- Basescu s-a declarat surprins de promisiunile pe care Nicușor Dan le-a lansat in cursa pentru Capitala, descriindu-le drept utopii. Fostul președinte i-a sfatuit sa abordeze lubta electorale cu prudența și pragmatism, și a ținut chiar sa le sugereze un exemplu de proiect „caștigator”. „Nicușor Dan…