Niculae Havrilet a renuntat, marti, la functia de membru al Consiliului de Administratie al companiei Electrica, pe care o detinea din februarie 2019, ca urmare a desemnarii sale in postul de secretar de stat in cadrul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri.



Conform unui comunicat al Electrica, incepand cu data de 10 decembrie 2019, Niculae Havrilet a renuntat la drepturile de care beneficiaza in calitate de administrator, in baza contractului de mandat, si nu va mai exercita niciun act de administrare a societatii.



"Ii multumesc domnului Niculae Havrilet,…