- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Sectia de combatere a coruptiei au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 27 noiembrie 2022, a inculpatilor:Badalau Niculae, la data faptelor consilier de conturi in cadrul Curtii de Conturi…

- Baronul de Giurgiu, actual vicepreședinte al Curții de Conturi și fost ministru PSD al Energiei, Niculae Badalau, a fost reținut de procurorii anticorupție. Vicepreședintele Curții de Conturi, Niculae Badalau și fiul sau, Gabi Badalau, sunt audiați, duminica seara, la sediul Direcției Naționala Anticorupție,…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a coruptiei au dispus trimiterea in judecata,sub control judiciar, a inculpatilor:Cojocaru Daniel, la data faptelor inspector vamal in cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice Galati Biroul Vamal de Frontiera Constanta…

- Președintele Partidului Ecologist, Danuț Pop, a fost reținut de DNA pentru trafic de influența, fiind acuzat ca ar fi primit de la o persoana aproximativ 10.000 de euro, promițandu-i, in schimb, ca va interveni pe langa un deputat pentru angajarea unei anumite persoane pe o funcție de consilier la cabinetul…

- DNA l-a trimis in judecata luni pe Liviu Dragnea, fostul președinte al PSD, in dosarul Tel Drum. Dragnea e acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat, abuz in serviciu și alte infracțiuni. Alaturi de Dragnea au mai fost trimiși in judecata alți funcționari din Teleorman, precum și firma…

- Baronul PSD de Giurgiu, Niculae Badalau, incearca disperat sa-i țina sub control pe primarii din județul Giurgiu printr-un joc murdar regizat sub umbrela Curții de Conturi a Romaniei. Badalau, de la furat saci cu grau, la butoanele Curții de Conturi a Romaniei Ca urmare a trocului politic, baronul PSD…