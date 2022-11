Nicolae Ciucă, despre preţurile la energie: Discutăm despre o decizie pentru o piaţă semi-reglementată. Încă se caută soluţii tehnice „In ceea ce priveste subiectele pe care le-am prezentat Biroului, cel mai important este cel legat de energie. Avem in continuare in analiza, la nivelul structurilor tehnice, care sunt solutiile prin care putem sa integram fondurile de la UE pentru combarea saraciei energetice si solutiile prin care vom decide in asa fel incat sa protejam in continuare populatia, iar pretul la energie, ma refer la primele doua praguri, la consumatorul casnic sa ramana la aceeasi valoare. Pragurile la nivelul consumatorului casnic speram sa ramana ca acum, pentru ca ne dorim sa protejam populatia. (…) Avem si posibilitatea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

