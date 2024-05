Stiri pe aceeasi tema

- „Avem și o veste buna ca urmare a aplicarii noilor modificari la mecanismul de plafonare a prețurilor la energie și gaze, la final de martie.Prețurile facturilor la gaze naturale au scazut in luna aprilie cu 25%, iar cele la electricitate cu 15% fața de prețurile maximale plafonate. Asta arata ca intervenția…

- ”Aprobam o investitie majora in domeniul sanitar, construim un ansamblu medical nou in care sa functioneze Institutul Clinic Fundeni, cea mai mare institutie spitaliceasca din Romania”, a anuntat premierul in sedinta Executivului. ”Nu mai putem continua in cladiri vechi de 60 de ani. Vom ridica un complex…