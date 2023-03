Nicki Minaj a lansat single-ul Red Ruby Da Sleeze

Stiri pe aceeasi tema

- Berre a lansat single-ul „Thrill Of It All”. Berre Vandenbussche (22 de ani) a inceput sa inregistreze cover-uri ale artiștilor sai preferați in garajul sau și intr-o parcare de langa casa parinților sai. Interpretarile sale emoționante ale melodiilor indragite l-au facut remarcat, iar cand a postat…

- d4vd a lansat single-ul “Placebo Effect”. Piesa plina de capriciu il aude pe d4vd impartașind o experiența de dragoste neimpartașita, setata pe instrumente ambientale pline de jale, in timp ce iși da seama ca ceea ce a simțit a fost doar un efect placebo al lucrurilor reale. Acest single este o piatra…

- Vocalista și producatoarea Alira Mun, una dintre cele mai interesante propuneri din scena electro din Romania, a lansat un nou single cu ecouri personale. Piesa „Vis Lucid” dispune de un videoclip invaluit intr-o atmosfera cinematica realizat de Maria Blaga. Dupa cum Alira Mun declara, „piesa «Vis Lucid»…

- Peach PRC a lansat „Perfect For You”. Peach PRC se lupta cu unul dintre prietenii ei apropiați pentru obiectul infatuarii ei inevitabile, in primul single stralucitor de pe viitorul ei EP de debut – Manic Dream Pixie. Perfect For You ofera trofeului triunghiului amoros o actualizare Gen Z și o distribuție…

- Cuco a lansat piesa „First Of The Year”. Fanii au devenit indragostiți de cantec dupa ce Cuco l-a inclus in playlist-ul pentru recentul sau turneu din America de Nord. „First Of The Year” este o balada psihedelica de vis, care urmeaza single-ul „Pendant”, pe care l-a impartașit ca un omagiu adus bunicului…

- Rae Sremmurd a lansat single-ul “Torpedo”. Insoțita de un videoclip, piesa prezinta fara efort fluxurile melodice ale lui Swae Lee și Slim Jxmmi. Swae dezlanțuie refrenul captivant al melodiei. Un amestec perfect de stapanire și ireverența, noul single captivant ii gasește pe nativii din Tupelo creand…

- Shania Twain a lansat single-ul “Giddy Up!”. Piesa pregatește scena pentru noul ei album – Queen of Me, care va sosi pe 3 februarie 2023. Se remarca in special ca cea de-al șaselea material discografic si primul proiect din 2017. Shania spune: “zicala „Hai, fetelor!” este un sentiment minunat de inalțator…

- Riovaz a lansat single-ul “Tantrum”. Pixul noului venit din New Jersey este de obicei ascuțit dupa ce lansarile recente „you’re a parasite” și „Tell Me Your Fears” l-au poziționat ca un observator acut al romantismului greșit. Piesa succinta de doua minute este pornita de un ritm puternic, care da tonul…